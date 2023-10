E alla fine Zamperini, primo firmatario della mozione contro le carriere Alias nelle scuole (una scelta libera e inclusiva, interna, delle singole scuole, segno di attenzione verso chi la frequenta) è stato bocciato.

Van bene le cene di rappresentanza, le visite alle sagre, il giro sulla Lucia sui fiumi francesi, va bene pure qualche post con i funghi, ma per le cose serie, o per le fesserie che lui ritiene serie, non c’è elezione che tenga, non c’è consiglio regionale che tenga, la Regione Lombardia non vuole essere affiancata a Zamperini.

È stato un po’ come presentarsi in banca per chiedere un prestito con la cravatta, ma solo quella.

e sentirsi dire sorridendo dal Direttore, in questo caso l’aula Consigliare della Regione Lombardia “bella cravatta Zamperini! E le mutande?”

Ecco oggi Zamperini con la sua mozione contro le carriere Alias nelle scuole, o meglio contro chi le frequenta e chiede di poterne usufruire, è rimasto a culo al vento.

Lui e il suo alias, verrebbe da dire.

Paolo Trezzi

Lecco

