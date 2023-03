Cara Lecconews,

ho letto il Comunicato di La Sinistra Cambia Lecco.

– Il Gruppo ha ragione quando, per giustificare l’Amministrazione, ricorda la crisi energetica come elemento ovunque dell’aumento dei costi.

Molta meno quando fa finta che questa sia la causa primaria del buco di Bilancio

– Il Gruppo ha ragione quando, per giustificare l’Amministrazione, sollecita al Governo fondi per gli Enti locali

Molta meno quando non promuove nessuna azione con gli altri Enti per costringerli a farlo, dichiarando tutti il dissesto finanziario

– Il Gruppo non ha ragione per nulla quando giustifica l’Amministrazione che aumenta così tanto e in quel modo l’addizionale Irpef e peggio ancora quando fa credere che sia merito suo che il 40% non pagherà. Innanzitutto perché ci mancherebbe altro che chi ha un reddito di solo 15000 Eur l’anno! debba pure pagare le tasse, poi perché il Comune ha alzato questa esenzione di solo 1000€ l’anno, per capirci 2,77 € al giorno. Alle fasce appena un poco meno fragili, la raddoppia e triplica aumentandola al massimo e non c’è nulla di consolatorio se la pagano anche i ricchi. (senza aumenti).

– Il Gruppo non ha per nulla ragione quando sottace i rivoli di soldi spesi impropriamente a causa dell’incapacità amministrativa che ora costringe a dover tagliare il Bilancio fin all’ultima voce possibile. Soldi spesi per consulenze sul trasferimento della Sede quando dai Dirigenti stessi era già stato confermato essere una spesa insostenibile.

Gattinoni ha impiegato un anno a capire una cosa che si sapeva fin dal primo giorno e questo ha portato a bloccare i lavori di riqualificazione in via M.D’Oggiono che a sua volta, a cascata, ha poi comportato altre spese perché ora sono costretti a sparpagliare uffici in giro per la Città.

– Il Gruppo non ha per nulla ragione quando fa finta di non vedere la quantità di bocche nutrite a monete delle Associazioni, i soldi spesi per fallimentari iniziative come Logo, Lecco Ama la Montagna, la pubblicità, gli opuscoli, e altri, tanti, a qualche negozio, perché sono proprio spese improprie che si aggiungono a valanga al Bilancio

– Il Gruppo non ha per nulla ragione quando volutamente vuol far credere che gli aumenti contrattuali, obbligatori, a chi lavora nelle coop sociali per il Comune, qualche euro nel welfare aziendale, sono un merito, quando poi comunque le paghe sono e restano poco dignitose e proprio grazie a mantenerle così dà i servizi altro che aver scelto di non tagliarli.

– Il Gruppo non ha per nulla ragione quando, infine, in un tempo di crisi economica la gratuitá del bus agli under 19 la fa pagare con l’aumento delle tasse ai più fragili per continuare a farli usare gratis anche a chi ne ha un sacco.

Non ha ragione per nulla quando fa finta di non accorgersi che le aziende ex municipalizzate partecipate dal Comune fanno utili facendo pagare più del dovuto le bollette e tenendo azioni ormai solo finanziarie (Acsm) e non usare questi milioni di euro per i cittadini.

Non dire tutto questo, che è l’incapacità amministrativa, come non lo dice il Gruppo la Sinistra Cambia Lecco, è soprattutto irrispettoso verso i cittadini.

E bisognerebbe, qui sí, darci un taglio

Paolo Trezzi

Lecco

–

ALL’ORIGINE DI QUESTO INTERVENTO: