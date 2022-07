LECCO – Lago, monti e un sole da spaccare le pietre a fare da splendida cornice alla 21ª edizione del Triathlon Città di Lecco, che ha visto oltre 600 atleti provenienti da tutta Italia impegnati nella classica competizione che racchiude le tre discipline di corsa, nuoto e ciclismo.

Il tracciato di gara si è sviluppato lungo un percorso cittadino che prevedeva 750 metri tra le acque del Lario, 20 km in sella alla due ruote e 5 km a piedi.

Ad avere la meglio nella gara sprint maschile è Federico Murero del Team Tri Brianza, che ha fermato il cronometro a 52’33”. Dietro di lui Edoardo Petroni (Team Ladispoli Triat) in 53’19”, che è stato più veloce in acqua per poi pagare debito nella frazione di corsa. Bronzo per Matteo Bonalumi (Invictus Team Asd) con il tempo di 53’40”.

Nella sprint femminile arrivo in solitaria per Sofia Spreafico (Cus Propatria Milano), brava a staccare le avversarie grazie a un’ottima frazione a piedi, chiudendo la gara in 1h00’12”. Argento per Anna Uliano (Invictus Team Asd) in 1h01’27” davanti a Lucrezia Biesuz (Raschiani Triatholn) in 1h01’53”.

Nei giovanissimi della super sprint maschile, vince Riccardo Bruselles in 30’41”, seguito da Matteo Belli e Giovanni Patriarca. In campo femminile trionfo per Giulia Bergamini in 32’51”: alle sue spalle Chiara Guasti e Rebecca Gerolin.

Tutte le classifiche qui: https://www.endu.net/it/events/triathlon-sprint-citta-di-lecco-2/results