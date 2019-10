LECCO – Per i tifosi blucelesti è la partita più attesa dell’anno: in quasi cinquecento, fra treno, pullman e macchine, arriveranno oggi a Como per il derby, che si giocherà alle 17:30 al Sinigaglia. Dopo il pareggio in extremis ottenuto mercoledì sera contro la Juventus Under 23, il mister Gaetano D’Agostino dovrebbe schierare i suoi con il 3-4-3, ed un tridente formato da Giudici, Capogna e D’Anna.

Ottenere i tre punti è fondamentale per il morale e per la classifica: il Lecco, infatti, attualmente è penultimo con soli 7 punti in 11 giornate e 4 lunghezze di distacco dalla zona salvezza.

LA PROBABILE FORMAZIONE (3-4-3):

Safarikas; Merli Sala, Malgrati, Bastrini; Carissoni, Moleri, Bobb, Pastore; D’Anna, Capogna, Giudici.