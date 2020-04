LECCO – Per coinvolgere i fedeli nelle celebrazioni pasquali le principali realtà della Chiesa lecchese trasmetteranno in diretta streaming o in differita su Facebook (dove però è richiesto un accesso) e/o su YouTube la funzioni del Triduo e di Pasqua. Oltre alla Comunità Pastorale di San Nicolò, Pescarenico e Malgrate al Porto che è diventata Lecco Centro sono in campo anche le più grosse realtà Pastorale della città come la Parrocchia di San Francesco ai frati e la Comunità dei Beati Mazzucconi e don Monza che trasmetteranno, con mezzi più limitati rispetto a quelli a disposizione del Prevosto don Davide Milani le loro dirette. Ecco i programmi e le dirette delle rispettive Comunità. Impossibile trovare, per le altre Chiese lecchesi, a causa delle informazioni non aggiornate dai siti o dalle pagine Facebook.

Comunità Pastorale Lecco Centro (San Nicolò, Pescarenico e Malgrate Porto)

Giovedi Santo 9 aprile – ore 17 messa coena domini – diretta su Leccocentro.it

Venerdi Santo 10 aprile – ore 15 Celebrazione della morte del Signore e ore 21 Via Crucis – diretta su Leccocentro.it

Sabato Santo 11 aprile – ore 21:30 Veglia di Risurrezione – diretta su Leccocentro.it

Domenica 12 aprile – ore 9 Santa Messa dsi Pasqua – diretta su Leccocentro.it

Comunità Pastorale di Rancio, San Giovanni e Laorca

Giovedi Santo 9 aprile – ore 17:30 messa coena domini- diretta Facebook

Venerdi Santo 10 aprile – ore 15 Celebrazione della morte del Signore e ore 21 Via Crucis – diretta Facebook

Sabato Santo 11 aprile – ore 21:00 Veglia di Risurrezione – diretta Facebook

Domenica 12 aprile – ore 9:30 Santa Messa di Pasqua – diretta Facebook

Parrocchia di San Francesco d’Assisi – Frati Viale Turati Lecco

Giovedi Santo 9 aprile – ore 20:30 messa coena domini- diretta YouTube

Venerdi Santo 10 aprile – ore 15 Celebrazione della morte del Signore dell’Arcivescovo Mario Delpini

Sarà disponibile sul canale YouTube la Via Crucis preparata per essere celebrata per le vie del quartiere.

Sabato Santo 11 aprile – ore 21:00 Veglia di Risurrezione dell’Arcivescovo Mario Delpini

Domenica 12 aprile – ore 10:00 Santa Messa di Pasqua – diretta YouTube

In alternativa o contemporanea la Chiesa lecchese invita a seguire le celebrazioni della Diocesi di Milano e di Papa Francesco dalla Basilica di San Pietro in Roma

Giovedi Santo

Alle 17.30 l’arcivescovo Mario Delpini presiederà la celebrazione eucaristica in Duomo >> in diretta su Telenova (canale 14 del digitale terrestre) Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, chiesadimilano.it e canale YouTube

Alle 18 papa Francesco celebrerà all’Altare della Cattedra nella Basilica di San Pietro >> in diretta su TV2000

Venerdì Santo

Alle 15 Celebrazione della Passione del Signore in Duomo con l’arcivescovo >> diretta su Telenova, Chiesa Tv, Radio Marconi, chiesadimilano.it e canale YouTube. Le indicazioni diocesane per i bambini e per gli adulti.

Alle 18 la Passione con papa Francesco da San Pietro >> su TV2000

Alle 21 la via Crucis del papa dal sagrato della Basilica >> TV2000 e Rai Uno

Sabato Santo

Alle 21 l’arcivescovo Mario Delpini dal Duomo >> diretta su Telenova, Chiesa Tv, Radio Marconi, chiesadimilano.it e canale YouTube. Le indicazioni diocesane per i bambini e per gli adulti.

Alle 21 il papa celebrerà nella Basilica di San Pietro >> in diretta su TV2000

Domenica di Pasqua

Alle 11 messa in Duomo dell’arcivescovo >> diretta su Telenova, Chiesa Tv, Radio Marconi, chiesadimilano.it e canale YouTube. Le indicazioni diocesane per tutta la famiglia.

Alle 11 messa del papa da San Pietro, al termine impartirà la benedizione “Urbi et Orbi” >> TV2000 e Rai Uno

ANCHE A CALOLZIO E IN VALSASSINA:



https://www.valsassinanews.com/2020/04/08/religioni-i-riti-della-pasqua-in-streaming-da-premana-e-barzio-tutte-le-info/

Tutti i volantini dettagliati: