LECCO – Ordinato nella Basilica di San Nicolò a Lecco come diacono permanente Alberto Tritini, nato nel 1959, fisiatra, sposato e padre di tre figli: Simone, Andrea e Susanna.

La celebrazione è stata presieduta da monsignor Luigi Stucchi, vescovo ausiliare e vicario episcopale. La cerimonia è stata solenne e partecipata, nel rispetto delle normative per la prevenzione del Covid-19, con il vicario di Zona monsignor Maurizio Rolla, il vicario per la Formazione permanente monsignor Ivano Valagussa e il rettore dell’équipe per la Formazione al diaconato permanente don Giuseppe Como e il parroco della Comunità Pastorale Beati Mazzucconi e Monza di Rancio-San Giovanni e Laorca, don Claudio Maggioni. Il tutto nella comunità lecchese di appartenenza del candidato, per evidenziare il particolare legame che il diacono conserva con il territorio d’origine.

Il neo diacono Tritini esercita da tempo il suo servizio ecclesiastico nella parrocchia di San Giovanni a Lecco per la Comunità Pastorale dei Rioni Alti cittadini, attualmente impegnato nella pastorale familiare, oltre che nel servizio liturgico.