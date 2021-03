VALFURVA (SO) – Ottimi risultati per Allievi, Ragazzi, Cuccioli e Baby dello Sci Club Lecco a Santa Caterina, dove sabato si sono svolte le gare di qualificazione per l’edizione Nazionale del Trofeo Pinocchio. Per il Lecco sono stati ben dieci gli atleti che hanno staccato un biglietto per le fasi Nazionali che si svolgeranno questa settimana con ben sette i podi conquistati.

Qualificati per gli Allievi: Sofia Parravicini, Simone Santoro, Ruggero Traniello, Nico Picech, Simone Tondale ed Edoardo Carraro. Per la categoria Ragazzi: Jacopo Baratta, Riccardo de Monaco e Giosuè Galbiati. Per la categoria Cuccioli U12: Carolina Ferri.

Entrando nel dettaglio delle gare (Slalom Gigante per tutti) nella gara femminile Allievi, Sofia Parravicini ha vinto fermando il crono sul tempo di 53”18. Quindi, Rebecca Meles 6ª e Aurora Cervini 7ª. A seguire: Laura Bertazzoni 12ª, Charlotte Sciolla 13ª e Ginevra Riccio 17ª. Purtroppo fuori Gemma Binelli.

Nella gara maschile, dominio Sci Club Lecco che conquista tutto il podio con Simone Santoro 1° col tempo di 52”10, Ruggero Traniello 2° e Nico Picech 3°. Anche il 4° posto è dello Sci Club Lecco grazie alla prestazione di Simone Tondale; e ancora 6° posto per Edoardo Carraro, 9° Alessandro Pizzi, 17° Giorgio Ferri, 32° Giacomo Galli e 44° Riccardo Mariuzzo.

Nella gara Ragazzi femminile, la migliore del Lecco è stata Martina Tentori 11ª, quindi Carola Ferrario 20ª, Matilde Pizzagalli 26ª e Carola Catelli 35ª. Purtroppo fuori Vittoria Maino e squalificata Camilla Riboni.

Nella gara maschile, altri due podi per lo Sci Club Lecco con Jacopo Baratta 2° col tempo di 55”39 e Riccardo de Monaco 3°; buona gara anche per Giosuè Galbiati che chiude in 5ª posizione. Più dietro Luca Baragiola 21° e Marco Balen 22°. Fuori Alessandro Selis.

Nella gara Cuccioli femminile U12, ottimo 3° posto per Carolina Ferri che chiude la sua gara in 50”42. A seguire Ludovica Spreafico 8ª, Ludovica Fumagalli 15ª, Margherita Dogheria 26ª e Virginia Maria Pellegrini 28ª.

Nella gara maschile U12, Ettore Federico Garavaglia 17° e Alberto Antonetti 27°.

Nella gara Cuccioli femminile U11, la migliore delle lecchesi è stata Carlotta Lambrughi 12ª, quindi Anna Pizzagalli 13ª e Valentina Canella 26ª. Non arrivati Vittoria Viglietta e Celeste Migliorini.

Nella gara maschile U11, il migliore dei lecchesi è stato Tamas Gerosa al traguardo in 21ª posizione, quindi Arturo Savoca 34°, Giorgio Galbusera 37°, Riccardo Mazzariol 41°, Giulio Arrigoni Neri 44°, Eric Tedesi 47°, Matteo Micheli 50°. Squalificato Nicolò Asnaghi.

Nella gara Baby U10 femminile nessun atleta lecchese al via, mentre nella gara maschile, 18° posto per Edoardo Maino e 19° per Nicolò Salvagni. Quindi, Luca Federico Garavaglia 28° e Roberto Rolando 35°.

Nella gara Baby U9 femminile, per lo Sci Club Lecco molto bene Chitra Ranieri 6ª e Virginia Pasqua 9ª, quindi Camilla del Gaudio 24ª.

Nella gara maschile U9 il migliore del Lecco è stato Galileo Carravetta 8°, quindi Emanuele Tagliabue 18° e Tommaso Tituri 42°. Non arrivato Leonardo Fumagalli.