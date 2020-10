MORBEGNO – La grande giornata del Trofeo Vanoni parte con il piede giusto. Atmosfera serena, meteo giusto, rispetto delle regole e grande partecipazione: 250 atleti in rappresentanza di 37 società da tutto il nord Italia.

Nella Mini a livello individuale Asia De Lorenzi (Atl. Centro Lario) la spunta per un soffio su Matilde Varisto (Pol. Albosaggia) e Sofia Piazza (Atl. Lecco). Tra i pari età maschili Matteo Tenderini (Premana) vince su Alessandro Contessa (Atletica Alto Lario) e Daniel Pellegrino (Pol. Albosaggia).

Vanoni femminile in versione a staffetta per l’assegnazione dei titoli italiani di corsa in montagna. 63 coppie al via, nonostante alcune defezione dell’ultimo minuto, tra cui le sorelle Ghelfi.