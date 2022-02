LECCO – “Con grande rammarico” la sezione vela della Società Canottieri Lecco è stata costretta ad annullare le regate del 1° Campionato ILORC Invernale del Lario Orientale per barche di altura e minialtura e della seconda edizione della Snow Cup per la classe Meteor, in programma nel Golfo di Lecco su due weekend: il 19/20 e il 26/27 febbraio.

“Una decisione sofferta” maturata “in seguito alle numerose defezioni degli ultimi giorni che hanno portato ad una drastica riduzione dei partecipanti”. L’esiguo numero degli iscritti (sotto la soglia prevista dai regolamenti) ha convinto il Comitato Organizzatore, nonostante gli sforzi in un momento ancora difficile per l’emergenza Covid-19, a desistere dall’organizzare l’evento.

L’appuntamento sarà ora per il mese di maggio, nel weekend del 7/8, con la prima tappa del Campionato Velico del Lario per Orc/minialtura.

In copertina foto di Giulio Testa