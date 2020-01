LECCO – Opportunità nel settore turistico locale per quattro giovani del territorio grazie al progetto Eco Urban Walk, promosso da Living Land e Legambiente: quattro giovani, specificamente formati, accompagneranno gruppi di turisti nella conoscenza naturalistico-culturale del fiume Gerenzone, a Lecco, nel quartiere di Laorca.

I quattro giovani selezionati riceveranno una formazione specifica da operatori dedicati, attraverso otto incontri in aula e sul campo, che si svolgeranno tra febbraio e marzo. Dopodiché prenderanno avvio i percorsi di accompagnamento di gruppi di turisti sul Gerenzone. Le uscite impegneranno ogni ragazzo in media due giorni al mese il sabato o la domenica tra aprile e giugno.

L’intero percorso, compresa la formazione, prevede un impegno complessivo di circa 50 ore per ogni giovane selezionato, al quale verrà corrisposta un’indennità economica pari a 350 euro lordi, erogati con la modalità della ritenuta d’acconto.

Per partecipare è necessario avere tra i 18 e i 26 anni, essere predisposti al lavoro con il pubblico e interessati alle tematiche storico-culturali e ambientali; avere voglia di mettersi in gioco e di lavorare in gruppo; conoscere bene l’inglese. Sarà considerato requisito preferenziale la residenza a Lecco o nei Comuni limitrofi.

I termini per consegnare la domanda, insieme possibilmente al curriculum vitae, scadono lunedì 3 febbraio 2020. La domanda può essere scaricata dal sito www.livingland.info e deve essere mandata via mail ad a.ponzoni@cooplvq.org, indicando nell’oggetto “bando Eco Urban Walk”; oppure consegnata a mano presso il Consorzio Consolida in via Belvedere 19 a Lecco 8 (da lunedì a giovedì 8.30 – 12.30 e 13.30-17; il venerdì: 8.30 – 12.30 e 13.30-15). Nei giorni successivi alla chiusura del bando verranno organizzati dei colloqui individuali di selezione.