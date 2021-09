VENEZIA – Dopo la proficua sperimentazione dello scorso anno, il Lago di Como torna a sfilare in occasione della 78ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Una conferma da parte della Camera di Commercio di Como-Lecco, che attraverso Lariofiere ha ottenuto un grande e visibile spazio in qualità di sponsor di Fondazione Ente dello Spettacolo, all’interno del Grand Hotel Excelsior di Venezia. Una nuova occasione di promozione, che da continuità all’esperienza avviata proprio a Venezia nel 2020, per poi passare dall’Ischia Film Festival dello scorso luglio – in cui il Lario è stato apprezzato dal Premio Oscar Oliver Stone.

Il primo evento dal titolo “Cinema e Moto Guzzi. L’arte e la passione da cento anni sul Lago di Como”, con una dedica speciale nell’anno del centenario del marchio dell’aquila…