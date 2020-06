LECCO – Con un videomessaggio, la vicesindaca di Lecco Francesca Bonacina fa il punto sulla ripartenza di uno dei settori più colpiti dall’emergenza Covid-19, quello del turismo.

“Ripartire, è questo l’imperativo-guida di ogni genere di attività e di settore e, da ieri, la possibilità di movimento all’interno del Paese è un ulteriore passo avanti, che segna una fondamentale precondizione per il settore del turismo che deve intraprendere la strada della ripresa. Come? Anzitutto cercando di non arretrare, di non interrompere le buone pratiche avviate negli anni e il lavoro di tanti operatori del territorio pubblici e privati e di questo ente. Promozione territoriale, potenziamento della navigazione, valorizzazione del ricco patrimonio costituito dai sentieri di montagna, creazione di prodotti turistici lanciati sul mercato turistico nazionale e internazionale, proposte culturali, eventi e manifestazioni.”