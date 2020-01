LECCO – Oltre 14mila nel 2019 le richieste rivolte all’Infopoint di Lecco per ottenere informazioni turistiche e dritte per visitare la nostra città e il suo patrimonio culturale. Si conferma così il trend di crescita (+12,70%) di accessi di turisti e utenti, a conferma del ruolo di punto di riferimento per il territorio svolto dall’Infopoint di piazza XX settembre.

I valori indicano quante richieste sono state raccolte e non quante persone effettive sono entrate in ufficio (1 persona ha effettuato una richiesta = 1 accesso; un gruppo di 5 persone ha effettuato una richiesta = 1 accesso).

Il servizio di informazione e accoglienza turistica è assicurato dalla Provincia di Lecco e dal Comune di Lecco attraverso una gestione associata volta a garantire gli standard richiesti da Regione Lombardia per gli Infopoint delle città capoluogo, come l’apertura al pubblico 8 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Dal 2014 a oggi il numero di accessi all’Infopoint è aumentato di anno in anno, con la sola eccezione del 2016, che ha fatto segnare un leggero calo, fisiologico rispetto al 2015, anno di Expo. Dal 2017 la crescita è stata costante e con numeri rilevanti, se si considera la crescita registrata nel 2019 rispetto al 2014, si assiste a un aumento complessivo pari al +70,59%.

Non è facile inquadrare l’utente-tipo che si rivolge all’Infopoint, in quanto le richieste e le esigenze sono molteplici, se si considerano le diverse fasce d’età, la provenienza e vari fattori; in generale, più del 75% degli utenti è italiano, con una buona componente (50% circa) di utenza locale, che accede all’ufficio per richiedere il calendario delle iniziative in programma sul territorio e per i trasporti pubblici locali, e di operatori del comparto turistico (13,35% circa) che si rivolgono all’Infopoint per richiedere supporto alla loro attività.

Chi arriva da fuori città e provincia è ugualmente attratto dagli eventi di grande richiamo e da cosa è possibile visitare, sia i luoghi visitabili (ville, chiese e musei) sia le peculiarità del territorio (itinerari, escursioni e possibilità di praticare sport). Tra il materiale illustrativo più richiesto da utenti italiani e stranieri le cartine della città, del lago e dei percorsi escursionistici in montagna.

Non mancano i turisti che si avvalgono della professionalità dell’Infopoint per essere supportati nella ricerca di un alloggio adatto alle proprie esigenze e per consigli su come godere al meglio dei giorni di vacanza. Cresce l’interesse nei confronti del tema food, con richieste su dove mangiare e quali prodotti acquistare, e delle attività outdoor, gli sport praticabili sul lago e in montagna, i percorsi naturalistici, in particolare su due ruote.