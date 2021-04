LECCO – Il Comune di Lecco aderisce alla Call for Ideas promossa da Fondazione Cariplo con il bando ECO: Economie di Comunità e promuove un processo di coinvolgimento attivo dei cittadini, dei gruppi informali o delle imprese attraverso la pubblicazione di una manifestazione d’interesse finalizzata alla presentazione di idee imprenditoriali green di comunità aderenti alle finalità del turismo sostenibile.

Con il termine di “iniziative imprenditoriali sostenibili, resilienti e di comunità” si intendono realtà che:

forniscono beni o servizi dove siano esplicite le scelte “green” a favore della comunità;

dimostrano un’attenzione alla sostenibilità secondo una dimensione ambientale, sociale ed economica;

sono impegnate a coinvolgere la comunità e altri partner territoriali nelle loro attività;

cercano di reinvestire l’eventuale surplus a beneficio della comunità e dell’ambiente locale;

sostengono azioni e prassi di vita volte alla promozione del benessere integrale della persona (salute/alimentazione/attività fisica, relazioni interpersonali e sociali, apprendimento permanente, tempi di vita/lavoro, ecc.).

La manifestazione d’interesse s’inserisce nell’ambito delle finalità promosse dal Distretto di Economia Civile e dal PAESC 2030 per promuovere politiche a favore di un turismo sostenibile secondo i principi dell’economia civile (ambientale, sociale ed economica) e per favorire una migliore ed efficace ricognizione delle proposte imprenditoriali nel territorio comunale e provinciale.

Le idee imprenditoriali dovranno rispondere in maniera diversa alla sfida che il Comune di Lecco si pone, ossia “Come innovare l’offerta turistica del nostro territorio con progetti imprenditoriali di economia circolare e sociale?” secondo una delle quattro sottocategorie proposte:

rifiuti ed economia circolare (riutilizzo materiali di scarto); turismo montano lento (valorizzazione sentieri, beni culturali); mobilità green (trasporti sociali, cicloturismo); gastronomia e benessere (cibo a filiera corta, biologico).

I soggetti proponenti dovranno presentare l’Istanza di manifestazione di interesse e la Scheda proposta progettuale: a seguito della positiva valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale e della Giuria del Distretto, quattro delle idee inviate (una per ciascuna delle 4 aree di sviluppo menzionate sopra) saranno candidate in partnership con il Comune al Bando Eco di Fondazione Cariplo.

Le candidature – sotto la dicitura “Manifestazioni di interesse per iniziative imprenditoriali sostenibili” e comprensive di Istanza e Scheda progettuale – devono essere inviate tramite posta elettronica certificata entro giovedì 15 aprile 2021 all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it oppure consegnate a mano in busta chiusa, entro lo stesso termine, all’ufficio Protocollo del Comune di Lecco, secondo gli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 11.30). Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti a carattere tecnico e sostanziale è possibile inviare quesiti esclusivamente in forma scritta al seguente indirizzo PEC comune@pec.comunedilecco.it inserendo come oggetto “QUESITI Manifestazioni di interesse per iniziative imprenditoriali sostenibili”, entro il 10 aprile 2021.

Tutte le informazioni sono contenute nell’avviso pubblico apposito; i documenti per la presentazione della domanda possono essere scaricati dall’apposita sezione del sito del Comune di Lecco.