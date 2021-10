LECCO – Allertati da alcuni passanti, gli agenti della Squadra Volante di pattuglia in centro città hanno raggiunto dei giovani che stavano litigando in strada. Alla vista dei poliziotti due soggetti si sono allontanati frettolosamente costringendoli a un inseguimento di pochi metri.

I due giovani, due fratelli Z.M. classe 1995 e Z.O. classe 2001, cittadini marocchini, per sottrarsi al controllo si sono scagliati con violenza verso i poliziotti cagionando a tre di essi lesioni giudicate guaribili in 10, 10 e 7 giorni. Sono stati comunque fermati e arrestati per lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Gli stessi, palesemente ubriachi, (sottoposti a controllo hanno evidenziato una concentrazione di alcol nel sangue ben oltre i limiti di legge) all’interno degli uffici di polizia hanno dato luogo a manifestazioni violente ed a tentativi di autolesionismo, tanto da richiedere l’intervento del 118.

Nella mattinata odierna al Tribunale di Lecco il rito direttissimo ha convalidato gli arresti e deciso la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con la prescrizione della permanenza nell’abitazione tra le ore 19.30 e le 7. Nei loro confronti verranno inoltre adottati tutti i provvedimenti preventivi di competenza del Questore.