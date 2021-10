LECCO – L’esito dell’alcol test, per il sudamericano ‘beccato’ di notte dai Carabinieri di Lecco, è clamoroso: 3,5 grammi di alcol per litro di sangue (il limite legale dell’alcolemia, stabilito per la guida, è di 0,5 g/L).

Dunque, l’automobilista residente in Valtellina controllato in città l’altra sera aveva un tasso ben sette volte superiore al massimo permesso.

Per questo, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza – ma ha subito anche la revoca della patente e l‘autoveicolo su cui viaggiava in zona Esselunga gli è stato confiscato.

