LECCO – Quello che sembrava impossibile fino a poche settimane fa oggi è ufficialmente accaduto. Dopo l’attacco notturno delle forze russe in Ucraina, la guerra è tornata una realtà europea e non solo.

Anche nel lecchese aumentano le preoccupazioni e, proprio in quest’ottica, tra le prime posizioni c’è quella della Onlus Les Cultures, che, insieme ai sindacati, ha organizzato un incontro in centro città.

“A seguito dell’aggravarsi della situazione in Ucraina, visto lo stretto legame della nostra associazione con questo Paese, insieme ad altre associazioni del territorio abbiamo aderito all’organizzazione di un presidio per la pace. Vi aspettiamo domani in Piazza Diaz a Lecco alle 18″ comunica Les Cultures, che, proprio in Ucraina, a Chernigov, possiede un centro operativo.