LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica che è stato raggiunto l’accordo con Domenico Fracchiolla che torna a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo del club.

Classe 1984, è stato DS della Virtus Francavilla dalla stagione 2017/18 fino al gennaio 2019. Successivamente é passato a ricoprire lo stesso ruolo per la Calcio Lecco per due stagioni, fondando le basi della squadra vincitrice dei playoff. Nella stagione 2022/23 era tornato a ricoprire il ruolo di DG per Francavilla.

“Bentornato Domenico, siamo felici di riaverti con noi!” conclude la sua nota il club di via don Pozzi.

RedSpo