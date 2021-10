LECCO – Proseguono le amichevoli precampionato dell’attività di base dell’ Aurora San Francesco sezione calcio. Amichevole per gli Esordienti 2009 di mister Roveda con la Pol, Rovinata sul campo in erba di Viale Turati. Primo tempo 1 – 0, secondo 2 – 1, terzo 2 – 1, quarto 2 – 0. Vittoria finale per i bianco – rossi per 4 – 0. Un risultato che fa ben sperare per l’inizio di campionato per i 9 ragazzi di 12 anni che affronteranno un girone impegnativo.

I Primi calci 2013 sono stati impegnati a Sala Al Barro con il SalaGalbiate e l’OSGB Merate. I bambini di Vittorio Mazzoleni hanno fatto una buona prestazione con doppie sfide giocate in contemporanea. Risultato 2 vittorie e 2 sconfitte. “Il gruppo c’è, le potenzialità ci sono, serve solo lavorare per migliorarsi, crescere e soprattutto divertirsi.” Hanno concluso gli allenatori.

I Pulcini 2011/2012 hanno giocato in amichevole con il G.S.O.Ballabio fuori casa in una maxi gara disputata su 6 tempi da 15 minuti, tutti generalmente vinti con 2-3 reti di scarto dai bambini di Viale Turati e pochi goal subiti.

Buona prestazione dei bambini in maglietta rossa, che uniscono sempre il massimo impegno ad una buona organizzazione di squadra soprattutto nella fase difensiva, che innesca parecchi contropiedi rapidi su squadre di livello intermedi come il Ballabio in attesa di affrontare prove di alto livello.