LECCO – Dopo la pausa di Ferragosto, riprende con fermento il mercato estivo, per andare a completare il roster biancorosso per la stagione 2021/2022: Anna Rocca completa la retroguardia dell’AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco e va a chiudere il reparto “Liberi” per la nostra Serie B1.

Libero, classe 2002, alla sua prima stagione in Serie B1, arriva alla corte di Coach Gianfranco Milano dopo aver disputato tutti i campionati giovanili e, nelle ultime tre stagioni, la Serie C e La Serie B2, tra le fila del Vero Volley Monza.

Anna muove i primi passi nel mondo pallavolistico come schiacciatrice con il GSO Lomagna, per poi passare nella Nuova Ronchese. Nel 2013 viene notata e chiamata dal Vero Volley Monza, società con cui nelle annate successive si aggiudica un campionato U14 provinciale (Premio MVP) e la Girl League 2018.

Sempre nel 2018, debutta nel suo attuale ruolo di libero al Torneo delle Torri (classificandosi al 3° posto e vincendo il premio come miglior libero del torneo) e partecipa ai campionati Under 18 e Serie C prima di passare nella stagione scorsa alla Serie B2 conquistando anche il titolo provinciale Under 18.

Da segnalare, nella carriera sportiva di Anna, la convocazione con la prima squadra monzese (Serie A1) per il Torneo Mac Donald di Imola nel 2018/2019 e, nella stagione successiva per gli incontri con Scandicci e Caserta.

Un altro innesto giovane tra le fila biancorosse, che coach Milano, saprà certamente valorizzare per regalare ai tifosi e alla società grandi soddisfazioni e contribuire al raggiungimento delle ambizioni biancorosse. Ad Anna va il nostro più sincero benvenuto e in bocca al lupo per la prossima stagione.

Queste le prime parole di Anna in maglia biancorossa: “Sono molto onorata e non vedo l’ora di poter cominciare questo nuovo capitolo della mia vita a fianco della Pallavolo Picco Lecco. Sarà un’esperienza completamente nuova per me in quanto sarà anche il mio primo vero anno nella pallavolo dei grandi. Sono impaziente di iniziare questa avventura e cercherò di dare sempre il massimo del mio meglio per contribuire ai successi della squadra. Non vedo l’ora di conoscere tutto lo staff e le mie compagne ma soprattutto di iniziare a giocare!”