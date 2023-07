LECCO – Un forte temporale si è abbattuto attorno alle 9 di questa mattina sul lecchese, colpendo in particolar modo il capoluogo e il suo hinterland. Sono entrati subito in azione i Vigili del Fuoco per interventi legati a episodi di allagamento.

Nelle immagini, le auto bloccate sotto al ponte della ferrovia in corso Carlo Alberto, a Lecco.