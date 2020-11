LECCO – La notizia è stata battuta dal servizio per i media di AREU alle 16:24 di oggi, mercoledì: ci sarebbe stata una sparatoria in via Sassi 18, a Lecco. Si tratta della sede della Polizia municipale del Comune.

Per il momento si registrerebbe una persona ferita, in “codice rosso“. Non viene esclusa l’ipotesi di un gesto autolesionista da parte di un dipendente.

Intervenuta la Croce Rossa cittadina con una sua ambulanza oltre a un’automedica (nella foto a destra). Giunti anche alcuni poliziotti della Questura, Digos compresa.

Proprio di recente il servizio di Polizia Locale lecchese è stato dotato di armi da fuoco – suscitando nell’occasione anche qualche polemica.

Sul posto gli inviati di Lecco News; a breve tutti gli aggiornamenti.