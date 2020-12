LECCO – Nuovo appuntamento online del Civico Planetario di Lecco, questa sera, venerdì 11 dicembre alle 21, con l’esperta e frizzante Laura Proserpio per un Dopocena Satellitare – Il ritorno! L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook.

A volte ritornano! Non stiamo parlando di satelliti zombie, ma di sonde interplanetarie che dopo un viaggio più o meno lungo nel sistema solare, ritornano a casa. Alcune per rimanerci, altre proprio non possono fare a meno di ripartire. Questa sera il nostro direttore scientifico prenderà spunto da due storie di attualità, le cui protagoniste sono Hayabusa2 e Chang’e5, per accompagnarci in un avvincente viaggio di scoperta lungo ampie orbite nel nostro sistema solare in compagnia di sonde e robottini!