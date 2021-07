LECCO – La cultura torna ad essere protagonista d’estate a Lecco. Numerose le iniziative proposte dal Comune di Lecco insieme al SiMUL e alla Biblioteca civica in arrivo nelle prossime settimane, in cui verranno coinvolte diverse realtà culturali e sociali della città. Uno degli appuntamenti più attesi, la Notte Bianca di Lecco, è in programma per sabato 17 luglio, quando tutti i poli museali saranno aperti fino alle 23 con ingresso gratuito.

“L’estate della ripartenza è, a Lecco, l’estate della cultura – sottolinea l’assessore alla Cultura Simona Piazza -. Con questa programmazione coinvolgiamo tutti i poli culturali del nostro territorio per ampliare il più possibile l’offerta rivolta a cittadini e turisti, con eventi artistici ma anche sociali, ideali per ogni fascia d’età. Intendiamo coltivare e rilanciare l’interesse collettivo verso eventi che valorizzano il nostro patrimonio artistico, per rimarcare quanto sia importante, dopo un momento buio come quello trascorso, il valore della cultura”.

Villa Manzoni apre le porte delle sua storia tramite visite guidate alla Galleria d’Arte Moderna, un concerto di musica classica e delle letture dedicate a Shakespeare in jazz. Torre Viscontea propone mostre fino al mese di ottobre. Palazzo delle Paure sarà location di numerose inaugurazioni nel mese di luglio e settembre. Palazzo Belgiojoso verrà utilizzato come teatro di diverse iniziative musicali e artistiche. Infine, sono previste mostre e inaugurazioni anche fra Lungolago e Politecnico di Milano – Campus di Lecco per un’estate all’insegna della cultura.

La Biblioteca Civica Pozzoli offre tre appuntamenti fissi: “L’albero delle storie“, letture all’aperto per bambini dai 7 ai 10 anni, in programma il giovedì fra luglio e agosto, “Nati per leggere“, letture per bambini da 0 a 3 anni, in programma tre martedì di luglio, agosto e settembre e il “Mercatino dei libri usati“, in programma tutti i sabati del mese di luglio.

Per tutte le iniziative la prenotazione è obbligatoria, contattando il Si.M.U.L. al numero 0341 286729 oppure scrivendo a palazzopaure@comune.lecco.it; per le iniziative della Biblioteca Civica il numero è 0341 481122 oppure si può scrivere a biblioteca@comune.lecco.it.