ROMA – Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha designato poco fa il nuovo capo della Procura della Repubblica di Lecco: si tratta del 56enne Ezio Domenico Basso, originario di Mondovì in Piemonte dal 2016 alla guida degli analoghi uffici di Oristano in Sardegna.

Secondo quanto appreso da Lecco News, la nomina di Basso è arrivata alla seconda votazione (la prima aveva sancito il pareggio sul 9 a 9 con 4 consiglieri astenuti. Alla seconda chiamata, dieci voti per Basso contro i nove confermati per il collega Alessandro Pepè – in servizio a Monza.

Basso, dopo l’impegno ventennale nei tribunali di Torino, Mondovì e Saluzzo, è stato Sostituto Procuratore a Vercelli dove nell’agosto del 2014 – in seguito a una lettera intimidatoria accompagnata da un proiettile – il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica aveva predisposto una scorta in supporto al magistrato piemontese. Necessità già riscontrata per ben 26 mesi dal 2005, quando mentre operava a Mondovì vennero lanciate bottiglie incendiarie contro la sua abitazione.

RedGiu