UN SUCCESSO L’ANTICIPO DI CARNEVALE NEI RIONI ALTI DI LECCO

LECCO – Curioso ma molto partecipato anticipo di Carnevale organizzato dagli Oratori Lecco Alta per i rioni di Rancio, San Giovanni e Laorca. Tra genitori, ragazzi (anche animatori) e bambini, almeno un centinaio sono arrivati in oratorio a Laorca partendo da quello di San Giovanni e salendo in festa per le vie di Rancio. Il percorso è stato custodito dalla Polizia Locale lecchese in modo eccellente e cordiale. Ad allietare il corteo la Filamornica G. Verdi di San Giovanni.

All’arrivo in oratorio laorchese, hanno sfilato le mascherine di grandi e piccini. Quindi la premiazione delle maschere più giovani e più “anziane”, del gruppo più numeroso e di quello più gioioso, riservando un premio speciale alla banda G.Verdi per la bella animazione musicale lungo tutto il percorso.

“Un grosso grazie a tutti, in particolare a suor Paola Bolis e a tutte le mamme di Laorca, Rancio e S.Giovanni che hanno voluto condividere questo momento giocoso in un clima di festa e piuttosto soleggiato”. Ha commentato don Giuseppe Pellegrino.

Il Carnevale Ambrosiano dei Ragazzi, organizzato dalla FOM (Fondazione Oratori Milanesi), celebra quest’anno il suo 50° anniversario con il tema “REPLAY”. Questo tema permette di rivivere i momenti più memorabili dei carnevali passati, con 49 proposte diverse che prenderanno forma nelle piazze e nelle strade delle terre ambrosiane.

Ogni oratorio potrà scegliere uno o più temi dai carnevali precedenti e riproporli con nuovi giochi e attività. Sarà un’occasione unica per ricordare e rivivere i carnevali passati, coinvolgendo bambini, ragazzi e animatori.