LECCO – Tre minuti per un tampone, scorrono le auto ai tendoni del ‘drive through’ al Bione di Lecco nella prima giornata in cui il servizio è attivo per gli studenti e il personale sanitario. Il ‘punto tamponi rapidi’ di via Buozzi è frutto della collaborazione tra le Asst, l’Ats e l’Aeronautica militare.

In tre minuti, tre minuti e mezzo, il tampone viene effettuato ai cittadini che, restando a bordo dell’autmobile, dovranno attendere una decina di minuti per l’esito, ed in caso di positività verranno subito sottoposti al tampone molecolare di conferma.

Esito quest’ultimo che sarà disponibile dal giorno successivo sul fascicolo sanitario elettronico o dal proprio pediatra o medico curante. In caso di positività al test rapido, il soggetto interessato è tenuto al rispetto dell’isolamento domiciliare e i conviventi stretti sono tenuti al rispetto della quarantena sino ad esito del tampone per la ricerca di Rna virale.