LECCO – Le iniziative culturali della AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica) di Lecco proseguono. Dopo il buon successo dello scorso mese con un incontro a tre voci sulla filosofia pratica, il prossimo appuntamento è per venerdì 19 novembre alle 21, all’Aula Magna del Liceo “A.Manzoni” in via XI Febbraio 8 a Lecco.

Relatore il professor Gian Enrico Manzoni, illustre latinista dell’Università Cattolica (sede di Brescia), che offrirà al pubblico un tuffo nell’antica Roma nella conferenza dal titolo “Giulia e Giulia. La figlia di Giulio Cesare e la figlia di Ottaviano“. Nell’epoca tormentata di fine repubblica e inizio impero, la storia di due donne straordinarie, coinvolte nei giochi politici di padri ingombranti.

L’ingresso è gratuito, ma, per ragioni organizzative, è necessario inviare un’email di prenotazione (info@aicclecco.it) oppure telefonare alla segreteria: 338.7444328. Sarà richiesta l’esibizione del Green Pass e l’uso della mascherina all’interno del locale è obbligatorio.