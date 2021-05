LECCO – Si arricchisce il panorama delle sale parrocchiali dedicate al cinema e teatro nella città di Lecco. Dopo il Cineteatro Palladium di Castello, il Cineteatro Francescano e quello dell’oratorio San Giuseppe di Laorca, si stanno concludendo i lavori per il ristrutturato cineteatro che fa riferimento alla Comunità Pastorale Madonna del Rosario.

Il prevosto di San Nicolò don Davide Milani ha lanciato una campagna di comunicazione per coinvolgere tutta la Città di Lecco nella scelta del nome del cinema teatro “ex-Aquilone”.

Tramite il sito leccocentro.it, è possibile votare il nome della futura Sala, scegliendo tra una rosa di nomi proposti dagli oltre cento volontari che stanno frequentando il corso di formazione.

Ecco i nomi messi in votazione (in ordine casuale): ● San Nicolò ● Aquilone ● Matitone ● Aquilago ● Nuovo Aquilone ● Resegone ● Grigna ● Manzoni ● Fantasia ● Lecco ● Insieme.

“La decisione di invitare tutta la cittadinanza di Lecco a scegliere il nome della nuova sala di cinema e

teatro è il riconoscimento di una sorta di maternità e paternità condivisa di questo progetto culturale

che vuole coinvolgere attivamente tutta la comunità lecchese – spiega il prevosto – Per questo invitiamo ciascuno a scegliere il nome della sala, così da sentirsi parte di questo progetto che si offre come beneficio per chi abita questo territorio”.

Non è mancato qualcuno che sui social ha fatto rilevare a don Milani come a Lecco ci siano altre realtà attive da tempo che non sono chiuse: “L’unico nel capoluogo dopo la chiusura di tutte le sale… Infatti sono aperte e ben funzionanti il Cineteatro Palladium, Il Cenacolo Francescano e lo Spazio Teatro Invito che da anni offrono cinema, rassegne ed eventi che ringraziano sentitamente per la considerazione…”

Tutti i cittadini lecchesi, senza esclusioni, sono invitati a partecipare alla votazione (ciascuno può esprimere un solo voto). Si può votare online fino a domenica 16 maggio 2021.