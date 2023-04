LECCO – Lo avevamo anticipato su Lecco News con due articoli a fine gennaio [25/01 e 31/01], ora il progetto di partnership (ma nei fatti si tratta di una vera e propria newco, cioè una società del tutto nuova) con un progetto editoriale comune tra Unica TV e il quotidiano cartaceo La Provincia – relativamente alle redazioni di Lecco e Sondrio – procede spedito.

Negli ambienti vicini ai promotori della nuova realtà si parla di “una grande sfida editoriale a tutela dei territori”, in particolare del Lecchese e della Valtellina.

Gli step a partire dalla fine dello scorso anno sono stati diversi, con l’illustrazione agli imprenditori (vedi nostro servizio), quindi lo sviluppo di un business plan che riguarda un newco senza debiti e, a quanto pare, con soci vecchi e nuovi.

Di certezze non ce ne sono ancora, anche se neanche troppo informalmente le redazioni di tv e cartacei sono a conoscenza del progress delle trattative. La prospettiva è quella di mettere insieme mezzi editoriali “vecchi” come per l’appunto carta e televisione, cercando di svilupparli sul fronte del digitale, partita nella quale oggi come oggi entrambe le realtà esistenti non sono propriamente all’avanguardia. Il tentativo dunque di conquistare una nuova frontiera, partendo da archivi aziendali decennali – che effettivamente rappresentano, insieme ai singoli brand, l’autentico valore dei mezzi di cui sopra. Ma potrebbe esserci spazio anche per altri soggetti, già adeguatamente “digitalizzati” e attivi tra le aree di Lecco e Sondrio.

Intanto però, aggregare compiutamente quotidiani su carta e TV privata comporterà governance tecniche e giornalistiche adeguate: sfida impegnativa, per niente semplice e ricca di ostacoli. Dopodiché non si può nascondere che tra le maestranze (come si direbbe parlando di classiche fabbriche, in questo caso giornalisti, tecnici, personale amministrativo e così via) non mancano le preoccupazioni. Perché si sa, quando si procede verso una fusione – e qui di questo si sta parlando – c’è sempre il rischio, verificato, che qualche posto di lavoro rimanga sul terreno.

In ogni caso sviluppi sembrano davvero imminenti e come sempre Lecco News ve ne darà conto con puntualità.

ElleCiEnne