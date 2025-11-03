UN’OTTANTINA ALLA 37ª SGAMBATA MAGGIANICO/CAMPOSECCO/MAGGIANICO

MAGGIANICO – 37ma edizione della Sgambata Maggianico/Camposecco/Maggianico, gara di corsa in montagna, di circa 8 chilometri, con partenza dall’Oratorio Maschile di Maggianico, transito dalla Baita Corbetta di Camposecco, sulle pendici del monte Magnodeno, e ritorno a Maggianico.

Il meteo, decisamente pessimo, non è stato di parte. Il percorso è infatti risultato molto scivoloso, e anche il numero degli atleti partecipanti è stato inevitabilmente condizionato dal maltempo, ma comunque filtrava molta soddisfazione tra i partecipanti.

82 Atleti si sono presentanti alla partenza, provenienti anche dalle province di Bergamo, Como, Sondrio, Milano e Monza. Quasi tutti sono riusciti a tagliare il traguardo in tempi decisamente ben inferiori al tempo limite di 1 ora e 30 minuti.

Le premiazioni, seguitissime da tutti i concorrenti, sono avvenute all’Oratorio Maschile di Maggianico.

Vincitore assoluto il concorrente Lorenzo Beltrami (LA RECASTELLO RADICI GROUP) con lo strepitoso tempo di 0.32.38.2. Beltrami è reduce dai campionati mondiali dove si è classificato al dodicesimo posto.

Sempre lo stesso Beltrami è stato il primo concorrente transitato dal traguardo volante posto alla Baita Corbetta di Camposecco, nel tempo di 17,55. Mentre la prima concorrente transitata dal traguardo volante è Irene Girola dell’Osa Valmadrera con il bellissimo tempo di 23:30.

Premiati anche il concorrente più giovane: Samuele Marveggio, classe 2005, e il meno giovane, Gianbattista Bolis del 1958.

Prima Società classificata: OSA VALMADRERA.