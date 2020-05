LECCO – A tre mesi di distanza dall’qssemblea ordinaria elettiva dei soci, il nuovo consiglio del gruppo Uoei sezione di Lecco si è riunito per la prima riunione. In tale occasione, ritardata per le necessità dettate dal momento che tutti stiamo vivendo, sono state votate all’unanimità le persone preposte a ricoprire i ruoli di presidente, vicepresidente e segretario.

Marco Rota è il nuovo presidente che avrà l’onere e l’onore di condurre per questi due anni il gruppo collaborando con Sara Anghileri (vicepresidente), Matia Turati (segretario) ed i consiglieri Andry Dell’Oro, Elisa Guerci, Marco Taeggi, Margherita Guerci, Paolo Dell’Orto, Renato Colombo, Robi Chiappa e Stefania Invernizzi.

I consiglieri si augurano di poter tornare al più presto, nel rispetto delle normative vigenti e garantendo sicurezza a tutti i soci, a svolgere le canoniche e partecipate attività sezionali, quali tra tutte, gite ed escursioni in montagna nel nostro territorio e non solo, incontri e serate in sede con differenti tematiche (montagna, viaggi nel deserto, serate tecnico-alpinistiche informative…) e cene sociali ricche di convivialità. Nell’attesa il lavoro continua per proporre al più presto tante novità.