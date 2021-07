LECCO – Sta meglio l’operaio colpito al collo da una scheggia di metallo, mentre lavorava a una macchina di stampaggio. In seguito all’infortunio era stato ricoverato in ospedale, al Manzoni di Lecco, l’altroieri mattina in condizioni serie tali da essere mandato in unità intensiva, dopo un intervento delicato.

Oggi però la buona notizia che l’uomo, un 51enne, è stato trasferito dalla rianimazione in un reparto normale.

Come descrive il sito aziendale, la Frigerio Ettore, fabbrica di Lecco fondata nel 1948, si occupa di “stampaggio lamiere a freddo, con lavorazioni di imbutitura, tranciatura saldatura, assemblaggio e lavaggio industriale. Maggiori settori d’impiego sono: l’automotive, motociclistico, elettrodomestico, macchine agricole ed elettrotecnico”.

RedCro