LECCO – Come già comunicato sono riprese le sedute per la somministrazione delle seconde dosi di vaccino anti-Covid19 ai cittadini under 60 che hanno ricevuto come prima dose AstraZeneca.

Le sedute proseguiranno ogni giorno e consentiranno a oltre 1.600 cittadini della provincia di Lecco di ricevere la seconda dose nei Centri Vaccinali Massivi di Cernusco Lombardone e Lecco-Palataurus.

L’indicazione dell’ASST di Lecco è quella di presentarsi nelle sedi previste secondo il seguente calendario: