MILANO – Presentata la campagna di vaccinazione massiva per la Lombardia, dove da oggi è attivo il sistema di prenotazioni messo a disposizione da Poste Italiane che permetterà di lasciarsi alle spalle i malfunzionamenti di Aria – Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti.

Dopo la visita del commissario generale Figliuolo e del capo della protezione civile Fabrizio Curcio, il presidente Attilio Fontana, la vice Letizia Moratti e il responsabile Guido Bertolaso hanno illustrato quello che dovrebbe essere il calendario per immunizzare tutti i lombardi.

Come già noto sono aperte da oggi le prenotazioni per la fascia d’età 75-79 anni – qui le quattro modalità da seguire -, i quali verranno convocati a partire dal 12 aprile. Dal giorno 15 si aprirà la finestra per le prenotazioni della fascia 70-74enni, e dal 22 per i sessantenni. A seguire, dal 15 maggio potranno prenotarsi i cinquantenni e dal 13 giugno tutti i cittadini under 49.

Secondo previsioni, e stando la disponibilità dei vaccini, entro il 9 giugno saranno stati vaccinati tutti gli over 60 lombardi, mentre la conclusione della campagna massiva è fissata per il 20 ottobre.

