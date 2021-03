LECCO – Il Palataurus sarà la sede per le vaccinazioni massive contro il Covid-19 per la città di Lecco e il suo hinterland. Ne ha dato conferma pochi istanti fa il sindaco Mauro Gattinoni.

“Come sindaco del capoluogo della provincia ho lavorato fin dal primo momento per raggiungere quest’obiettivo, in silenzio e fuori da ogni polemica, nel solo interesse dei nostri cittadini – sostiene Gattinoni -. Grazie ad Ats Brianza, Asst e il coordinamento dei sindaci per la collaborazione e, naturalmente, ai proprietari del Palataurus per aver messo a disposizione la struttura, che potrà contare di ben 15 unità vaccinali“.

In giornata il commissario regionale Guido Bertolaso visiterà il palazzetto cittadino, mentre in questo momento (alle 10.30) è in corso il sopralluogo a LarioFiere di Erba dove inizialmente sembravano essere destinati tutti i lecchesi da vaccinare.