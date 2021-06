LECCO – L’Aifa ha autorizzato l’utilizzo di vaccino MRNA per le seconde dosi degli under 60 vaccinati in prima dose con Vaxzevria di AstraZeneca.

L’Asst di Lecco comunica quindi che i pazienti rinviati da sabato 12 a mercoledì 16 giugno saranno contattati via sms per ripresentarsi alla stessa ora a partire da giovedì 17 a lunedì 21 giugno.

Sarà importante rispettare l’orario della convocazione per evitare assembramenti e code.