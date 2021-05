LECCO – L’ASST di Lecco ha effettuato 179.890 vaccinazioni, ad oggi prima azienda sanitaria lombarda per il numero percentuale di prime dosi somministrate alla popolazione della propria provincia (43,73%).

Sono stati utilizzati Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna ed Astrazeneca secondo le disponibilità degli approvvigionamenti.

Per ogni linea vaccinale (20 quelle attualmente attive) sono state mediamente effettuate 144 vaccinazioni al giorno.

Paolo Favini, Direttore Generale dell’ASST di Lecco: “Desidero ringraziare la Direzione Sociosanitaria per l’organizzazione che ha messo in atto, tutti i medici, gli infermieri e il personale amministrativo che alla loro già gravosa attività routinaria hanno aggiunto l’attività vaccinale. Un ringraziamento anche ai Medici di Medicina Generale resesi disponibili alla collaborazione ed alla loro Cooperativa. Ultimo e non da ultimo la sanità privata e le aziende che hanno dato un contributo rilevante alla realizzazione del piano vaccinale. Un grazie di cuore va da parte di tutti noi anche ai cittadini che ordinatamente hanno atteso il proprio turno, a volte sopportando qualche disagio, accettando sempre i consigli dei medici preposti all’anamnesi in sede vaccinale”.