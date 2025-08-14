VAL GROSINA, VACANZA INTENSA DEI GIOVANI DI LECCO ALTA E SAN NICOLÒ

VAL GROSINA (SO) – Una proposta diversa dal solito, rivolta ai ragazzi più grandi delle superiori, ha preso forma tra le montagne della Val Grosina. Un gruppo di diciottenni e giovani, accompagnati da don Marco, dal seminarista Paolo e alcuni educatori, ha vissuto una vacanza estiva all’insegna dell’impegno, della condivisione e della crescita personale.

La settimana, calibrata su un livello più intenso rispetto ai classici campi estivi, ha offerto ai ragazzi esperienze significative tra escursioni, attività formative e riflessioni spirituali. I partecipanti provenivano in buona parte dalla quarta superiore, e nonostante il programma fosse impegnativo, tutti hanno risposto con entusiasmo e maturità.

“È stata un’esperienza fortissima, bella, che potrebbe segnare davvero un nuovo inizio per molti di loro”, ha raccontato uno degli educatori, sottolineando il valore umano e spirituale dell’iniziativa. In particolare, ha lasciato il segno anche il riferimento al Giubileo dei giovani, che ha fatto da filo conduttore ad alcuni momenti di riflessione.

A rendere possibile questa vacanza è stato anche il generoso contributo delle comunità di San Nicolò e San Giovanni, che, attraverso raccolte fondi, vendite di torte e piccole iniziative, hanno sostenuto concretamente i ragazzi. Un gesto di solidarietà silenziosa ma fondamentale, che ha permesso a tutti i partecipanti di vivere l’esperienza senza ostacoli economici.

Ancora una volta, la forza della comunità ha fatto la differenza, mostrando come piccoli gesti possano aprire grandi strade per il futuro dei nostri giovani.