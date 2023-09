VALMADRERA – Sabato 16 settembre, in occasione del World Clean Up Day, sono stati molti i giovani che hanno aderito all’evento “Save and Sound”, promosso da AHC ETS – associazione lecchese nata per valorizzare il territorio attraverso iniziative in ambito culturale e ambientale, e hanno voluto partecipare alla mattinata di pulizia organizzata dalla Onlus Plastic Free con il supporto del Gruppo Scout Agesci Lecco 3 in collaborazione con i Comuni di Lecco, Malgrate e Valmadrera. Sono stati circa 20 i chili di spazzatura raccolti dalla pulizia di torrenti e sponda lago.

Molto partecipato – nonostante le precarie condizioni atmosferiche – anche il pomeriggio dove si sono alternate molteplici attività culturali, artistiche e ricreative…