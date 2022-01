LECCO – Continua a non trovare un suo equilibrio il personale designato per la Procura di Lecco, costantemente sotto organico, tanto che il rientro dalla maternità del magistrato Giulia Angeleri è una buona notizia solo per metà. Infatti il suo ritorno in servizio coincide con la probabile partenza del collega Andrea Figoni, destinato, parrebbe, alla Procura di Cremona.

È l’ennesimo valzer nel palazzo di vetro di corso Promessi Sposi, che dunque si appresta a salutare pure Figoni, il sostituto procuratore che portò a termine il caso giudiziario più importante degli ultimi anni sul territorio lecchese, ovvero il crollo del ponte di Annone Brianza.

RedGiu