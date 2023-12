VANNO A RUBA I PANETTONI SOLIDALI A FAVORE DEGLI ORATORI DI LECCO ALTA

LECCO – Un successo inaspettato per la vendita del Panettone Solidale a favore degli oratori delle Parrocchie Lecco Alta del Beato Mazzucconi e Beato Monza seguiti dal vicario per la Pastorale Giovanile don Giuseppe Pellegrino.

L’iniziativa del Panettone Solidale 2023 serve a contribuire a sostenere opere e attività degli oratori di Rancio, San Giovanni e Laorca. Panettoni assortiti da 1 Kg: sono dati in offerta a 10 euro.

“Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno!. Per aderire c’è tempo fino al 10 dicembre contattando via Whatsapp 3792590681 indicando quantità, nome e cognome richiedente. Per il ritiro sarete avvisati via Whatsapp al numero a cui avete inoltrato la richiesta” commenta don Giuseppe.