LECCO – Sabato 2 e domenica 3 novembre il golfo di Lecco ospiterà l’edizione numero 45 del campionato invernale Interlaghi di vela con in palio il “Trofeo Canottieri Lecco”, intitolato alla società che da sempre organizza questa regata entrata di diritto fra le “veterane” del panorama nazionale e presentata nella sede sociale alla presenza del presidente Marco Cariboni e del responsabile regate Giuseppe Banfi.

Il fascino del messaggio nella bottiglia, icona di speranza di tempi lontani, è il tema a cui la Canottieri Lecco si è ispirata per realizzare il trofeo: un messaggio idealmente lanciato in Canottieri, nelle acque del lago, da un gruppo di amici appassionati velisti. Messaggio che, navigando per 45 anni, ha accompagnato questa prestigiosa regata.

Le classi ammesse saranno: J24, H22, Fun, Meteor, Orza 6, Orc A+B e C. Le prove saranno un massimo di sei, tre al giorno, con la possibilità di una prova di scarto dopo averne disputate quattro.

Si comincerà sabato 2 novembre alle 8: 30 con la prima prova, cercando di sfruttare il Tivano, vento da Nord. Poi si continuerà, nel caso serva, nel pomeriggio, con la Breva, vento da Sud. Alle 18:30 l’apericena per i regatanti in Canottieri da “Chef Alberto”. Domenica 3 novembre tutti in acqua alle 8:30 per la fase conclusiva, alle 14:30 le premiazioni.