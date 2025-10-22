VENERDÌ 24 MAURO MANZONI PRESENTA L’ULTIMA OPERA SU PADRE TUROLDO

LECCO – Due sono le domande che segnano tutta la produzione poetica di padre David Maria Turoldo: quale Dio? e quale immagine del Senso ultimo delle cose? La sua poesia parla di fatto sempre della sua relazione con Dio, in un certo senso non è altro che un diario di questo rapporto. E i temi a cui Turoldo è continuamente ritornato – come ad esempio quelli del Nulla e del silenzio – li ritroviamo già in germe fin dalle sue prime opere, per poi via via imporsi sempre più nel corso degli anni e nel susseguirsi delle varie raccolte.

A commentare l’opera del padre è il sindaco di Varenna Mauro Manzoni, nella sua ultima opera “Il volto di Dio nella poesia di Padre David Maria Turoldo“: il libro verrà presentato venerdì 24 ottobre alle 18 presso la biblioteca civica Pozzoli di Lecco.

La sua può essere definita una poesia essenzialmente profetica e, accostandosi ad essa, se ne può ravvisare la rilevanza e il distacco dalle “correnti” poetiche in voga ai suoi tempi, per rifarsi soprattutto ai modelli biblici. Come sottolinea il card. José Tolentino de Mendonça nella Prefazione, “il volume di Mauro Manzoni rende omaggio a una personalità unica che ancora oggi parla con forza al nostro tempo, e ben ricostruisce umanamente e spiritualmente una delle figure più interessanti della poesia e della spiritualità del secolo scorso. In queste pagine il lettore troverà non solamente il ritratto di un poeta e di un uomo di fede, ma anche un invito a guardare dentro sé stesso, a interrogare il mistero della vita, a lasciarsi toccare dalla bellezza della poesia e dalla profondità del pensiero di Turoldo“.

don Alberto Cozzi, professore ordinario di teologia presso la Facoltà Teologica di Milano e membro della Commissione Teologica Internazionale del Vaticano; Padre Giovanni Battista Magoni, direttore di Àncora Editrice; Mons. Bortolo Uberti, prevosto di Lecco; Eugenio Guglielmi, docente universitario di estetica e storia dell’arte. Durante l’incontro, l’autore dialogherà con, professore ordinario di teologia presso la Facoltà Teologica di Milano e membro della Commissione Teologica Internazionale del Vaticano;, direttore di Àncora Editrice;, prevosto di Lecco;, docente universitario di estetica e storia dell’arte.

La conversazione sarà moderata da frate Lino Breda.