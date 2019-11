MILANO – Diramata dalla Protezione civile regionale l’allerta arancione – moderata – per vento forte su gran parte del territorio lombardo, valida a partire dalle 15 odierne sino alle 13 di domani venerdì 15 novembre. Prima di sera nei territori montani scatta anche l’allerta gialla – ordinaria – per rischio neve, attiva anche per l’intera giornata di domani.

SINTESI METEOROLOGICA

Per la giornata di oggi, giovedì 14/11, previsti venti dai quadranti meridionali in quota, dai quadranti orientali negli strati più bassi. In giornata venti in graduale rinforzo a partire dalle quote più alte, quindi nel tardo pomeriggio fino alle quote di pianura. Dalla serata di oggi 14/11 è attesa una rapida intensificazione della ventilazione, con venti che – fino alle prime ore di domani 15/11 – raggiungeranno in pianura intensità medie orarie comprese tra 30 e 45 km/h, localmente fino a 50 km/h (raffiche tra 55 e 75 km/h); in montagna a quote tra i 700 e i 1.500 metri velocità medie orarie tra 45 e 90 km/h (con velocità medie orarie più elevate a quote oltre i 1.500 metri). Dalla mattina di domani 15/11, venti in generale attenuazione: in rotazione da ovest sulla Pianura, ancora dai quadranti meridionali in quota.

Oggi 14/11, da metà pomeriggio precipitazioni deboli sparse a partire dai settori occidentali, tendenti a diffuse da ovest a est in serata e in intensificazione sui settori più occidentali della regione, in particolare su Appennino e Nordovest. Fino al primo mattino di domani 15/11, precipitazioni diffuse, più insistenti sulla fascia alpina, poi tendenti ad attenuarsi e in parte ad esaurirsi nel corso della mattina da ovest a est. Nella seconda parte della giornata precipitazioni sparse: nel pomeriggio maggiormente interessati i settori orientali della regione, in serata in riattivazione a partire da pavese e settori occidentali.

Tra la serata di oggi 14/11 e le prime ore di domani 15/11, le precipitazioni potranno assumere anche carattere di rovescio e/o temporale.