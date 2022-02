LECCO – L’ufficio stampa del Comune di Lecco ha comunicato nella tarda mattinata che, “per ragioni di sicurezza collegate con il forte vento, nel corso della mattinata i parchi comunali sono stati chiusi e resteranno inaccessibili anche per tutta la giornata di domani, mercoledì 2 febbraio”.

Il vento imperversa in tutta la provincia lecchese, dai Vigili del Fuoco si segnalano diversi interventi ma per il momento non significativi. Aggiornamenti in giornata.

RedCro