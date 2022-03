LECCO – Parte lunedì 28 marzo il primo taglio annuale del verde presente ai bordi delle strade e dei marciapiedi, affidato dal Comune di Lecco a Silea spa.

Il programma provvisorio, salvo slittamenti e rimodulazioni, eventualmente determinati dalle condizioni meteorologiche, prevede che si inizi nei rioni di Chiuso e Maggianico (28/29/30 marzo), per poi proseguire a Belledo e Germanedo (31 marzo e 4 aprile), Acquate (5/6/7 aprile), in centro città e nelle zone limitrofe di corso Martiri della Liberazione (8 aprile), a Pescarenico (9 aprile), Olate (11 aprile), San Giovanni, Rancio, Laorca e Malavedo (12/13/14 aprile), Santo Stefano (19/20 aprile), sul lungolago in zona Caviate (21 aprile) e nel centro storico (22 aprile).

Gli operatori di Silea effettueranno la pulizia delle strade post taglio entro massimo 2 giorni dallo stesso. Per maggiori informazioni o per segnalazioni è possibile scrivere a manutenzione@comune.lecco.it.