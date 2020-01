LECCO – Quattro anni sono passati dal rapimento, dalle brutali torture e dall’omicidio di Giulio Regeni, giovane ricercatore italiano ritrovato cadavere alcuni giorni dopo la sua sparizione in Egitto. Per chiedere verità in tanti si troveranno anche a Lecco, come in tante altre città italiane, sabato 25 gennaio per una fiaccolata che attraverserà il centro cittadino.

“Perché non smetteremo mai di chiederla, la Verità. Lo dobbiamo a Giulio, lo dobbiamo ai suoi genitori che non hanno mai smesso di cercarla, lo dobbiamo a tutti gli altri “Giulio” che ancora spariscono nel nulla, spesso vittime di un potere usato per violare i Diritti Umani” commentano gli attivisti di Amnesty International Lecco.

Il ritrovo è fissato per sabato 25 gennaio alle 19 a Lecco in piazza Diaz di fronte al Municipio. Seguirà una fiaccolata silenziosa per le vie del centro seguita dalla lettura di alcuni testi e da un minuto di silenzio.

Associazioni, realtà locali e la cittadinanza tutta sono invitate a partecipare a questo momento significativo.