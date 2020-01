LECCO – Nutrita partecipazione sabato 25 gennaio a Lecco alla fiaccolata organizzata da Amnesty International per ricordare a quattro anni di distanza il rapimento in Egitto e l’uccisione a seguito di terribili torture di Giulio Regeni, giovane ricercatore italiano, e per chiedere che si facciano passi concreti per arrivare alla verità su ciò che è accaduto.

Oltre un centinaio di persone ha percorso le vie del centro partendo dalla piazza antistante il Municipio e fermandosi per una prima sosta in piazza Cermenati dove il responsabile del Gruppo lecchese di Amnesty International, Giovanni Vassena, ha letto un breve comunicato nel quale Amnesty International evidenzia quanto sia stata ostacolata in questi anni la ricerca della verità su quello che ha tutte le evidenze di un “delitto di stato”, uno come tante altre centinaia di casi avvenuti in Egitto (500 nel solo anno di Giulio Regeni). La fiaccolata è proseguita quindi completando un percorso ad anello con un’ulteriore sosta alle 19.41, ora in cui c’è stato l’ultimo contatto con Giulio in vita, durante la quale è stata letta una lettera di ringraziamento dei genitori di Regeni ed è stato osservato un minuto di silenzio.