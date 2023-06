LECCO – Martedì sera (in un inusuale orario delle 21:30) a Foggia l’andata della finale per la promozione in B tra i pugliesi di Delio Rossi e i blucelesti guidati da Luciano Foschi.

Proprio quest’ultimo, nella conferenza stampa di oggi ha sottolineato l’importanza della sfida di dopodomani: “Essere in finale è una cosa bellissima, tutti vorrebbero essere al nostro posto”.

Nel punto stampa, Foschi ha parlato della delicatezza della sfida di martedì, dell’apporto del pubblico (“Non so quanti potranno raggiungere Foggia considerato giorno lavorativo e la notevole distanza, ma anche se dovessero essere pochi ci daranno la forza, come fossero centomila”), della stanchezza che però “stiamo cercando di smaltire”. Domani il Mister del Lecco potrà valutare meglio le condizioni dei vari acciaccati, ma se di certo sarà assente Giudici – appiedato per un turno dal Giudice sportivo della Serie C, il team di via Don Pozzi vedrà rientrare dalla squalifica Ardizzone.

RedSpo